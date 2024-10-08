Путин примет участие в саммите СНГ, проведет встречи с Алиевым и Пашиняном

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в саммите СНГ в Москве, а также проведет двусторонние встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Свое общение лидеры СНГ начали еще в понедельник вечером в неформальной обстановке. Как ранее заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, подобный формат, который предусматривает свободную дискуссию, доказал свою продуктивность.

Говоря об официальной части саммита, Ушаков рассказал, что он будет включать в себя заседания в узком и расширенном составах, а также церемонию подписания документов.

По его словам, в узком составе участники заседания обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ. "Пункт включает закрытую дискуссию глав государств по самым различным вопросам", - пояснил Ушаков.

Кроме того, лидеры государств обсудят вопрос о председательстве Таджикистана в СНГ в 2025 году и место проведения очередного саммита - 10 октября 2025 года в Душанбе.

"Здесь есть соответствующее предложение таджикских коллег, и это предложение будет принято", - сказал Ушаков.

Всего на обсуждение лидеров Содружества будет вынесено четырнадцать вопросов.

В частности, лидеры государств подведут итоги развития сотрудничества в рамках Содружества в текущем году и определят основные задачи на 2025 год, обсудят актуальные международные и региональные проблемы, а также шаги по повышению эффективности работы организации, ее исполнительных структур, отраслевых органов.

В ходе заседания в расширенном формате лидеры СНГ в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне примут обращение к народам стран Содружества и мировой общественности. По данному вопросу выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил Ушаков.

Также будет принято решение об учреждении почетного звания СНГ "Город трудовой славы. 1941-1945 годы", которое будет присваиваться городам, жители которых внесли особый вклад в достижение Победы.

Участники заседания заслушают доклад председателя совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о совершенствовании деятельности ассамблеи и ее адаптации к современным реалиям.

"Помимо этого планируется принять ряд документов в сфере безопасности и правоохранительной деятельности. В этом контексте придаем большое значение разработанной по инициативе президента Узбекистана программе сотрудничества стран Содружества в деле дерадикализации на 2025-2027 годы. Подготовлен также протокол о внесении изменений в договор СНГ от 2010 года о межгосударственном розыске лиц", - добавил Ушаков.

Кроме того, лидеры СНГ одобрят решение о назначении главкома ВКС РФ Виктора Авзалова председателем координационного комитета объединения по вопросам ПВО, а также продлят полномочия действующего руководителя антитеррористического центра содружества Евгения Сысоева.

Перед началом саммита Путин проведет двусторонние встречи с Алиевым и Пашиняном.

По словам Ушакова, на встречах "будут обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".