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Путин 7 октября встретится с лидерами стран СНГ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в понедельник, в свой день рождения, встретится с руководителями стран СНГ, которые приедут в Москву для участия в саммите объединения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Особо праздничного ничего не будет. В половине дня у него будут непубличные рабочие встречи, и вечером, действительно, будут главы государств СНГ у президента. Мы дополнительно вам все сообщим", - сказал он журналистам.

Он отметил, что "на следующей неделе будет полноформатное заседание Совета глав государств-участников СНГ с достаточно полной повесткой дня".

СНГ Дмитрий Песков Владимир Путин
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