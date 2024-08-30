Путин поздравил Лукашенко с 70-летием и наградил орденом Андрея Первозванного

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летием, сообщается на сайте Кремля.

"Работая на важнейшем государственном посту, Вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий её интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях", - говорится в поздравительной телеграмме российского президента.

Он отметил личный вклад Лукашенко "в развитие дружественных российско-белорусских связей, в построение и упрочение институтов Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

"Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать всё возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества", - говорится в поздравлении.

На сайте Кремля также сообщается, что Путин подписал указ "О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного президента Республики Белоруссия, председателя Высшего Государственного Совета Союзного государства Лукашенко А.Г."

Согласно тексту указа, Лукашенко награжден за "выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства".

Орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшая награда РФ.