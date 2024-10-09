Румыния уведомила РФ о закрытии своего Генконсульства в Ростове-на-Дону с 14 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона получила от властей Румынии официальное уведомление о закрытии генерального консульства этой страны в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"От румынской стороны получено официальное уведомление, согласно которому генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность с 14 октября", - заявила Захарова на брифинге в среду.

Функции оказания консульских услуг по соответствующему округу переданы посольству Румынии в Москве, отметила официальный представитель МИД России.

"Данный шаг обусловлен решением российской стороны денонсировать двустороннее межправсоглашение об открытии упомянутого консульского учреждения", - пояснила Захарова, отметив, что "это решение было принято в декабре 2023 года в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии".