Минздрав сообщил о расширении программы госгарантий медпомощи на 2025 г.

Впервые установлены нормативы объема медпомощи по отдельным видам операций по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России подготовил проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг., в частности, планируется увеличить объемы медпомощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста - впервые такое обследование смогут пройти свыше 19 млн человек.

Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Программа сформирована с учетом достижения показателей проектируемого нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В программе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медпомощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что увеличены объемы оказания медпомощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста. Впервые комплексное обследование смогут пройти более 19 млн человек.

В пресс-службе добавили, что расширяются возможности применения технологий искусственного интеллекта в рамках систем поддержки принятия врачебных решений при проведении функциональных исследований (маммографии, рентгенографии или флюорографии грудной клетки, компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга).

Для больных, страдающих сахарным диабетом, предусмотрены дополнительные возможности прохождения "Школ сахарного диабета" - 820 тыс. комплексных посещений.

В 2,5 раза по сравнению с 2024 годом увеличивается охват лечением больных с вирусным гепатитом С (более 33 тыс. пациентов), что минимизирует риски распространения этого заболевания, сообщили в министерстве.

Кроме того, программой предусмотрено более 103 тыс. случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО); это на 13% больше, чем в текущем году.

Впервые в проекте программы установлены нормативы объема медпомощи по отдельным видам операций по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", в том числе стентированию коронарных артерий и имплантации кардиостимулятора.

Увеличивается доступность онкологической помощи - предусмотрен по сравнению с прошлым годом рост объемов медпомощи в дневном стационаре на 18%, в круглосуточном на 12,7%, следовательно, вырастет ее доступность и число граждан, получающих такую помощь, проинформировали в Минздраве.

Также предусмотрен рост на 17,4% затрат на оказание медпомощи в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями, добавили в министерстве.