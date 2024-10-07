В Минздраве заявили о наличии разработок лекарств от болезни Альцгеймера и Паркинсона

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - У российских ученых есть идеи и разработки лекарственных препаратов для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, которые в будущем могут дать результат.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник на сессии Международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека".

По словам министра, один из факторов, который важен для людей старшего возраста, - ментальное здоровье. Для его сохранения необходимы технологии, которые поддерживают когнитивные функции.

Он также отметил важность разработки новых препаратов, которые позволят победить нейродегенеративные заболевания.