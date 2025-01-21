Минздрав сообщил о проверке репродуктивного здоровья в 2024 году у более чем 6 млн россиян

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В России в 2024 году более 2,5 млн мужчин и 3,5 млн женщин впервые прошли диспансеризацию за счет средств обязательного медицинского страхования с целью оценки их репродуктивного здоровья, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в приветствии XIX Международному конгрессу по репродуктивной медицине.

Дальнейшей задачей он назвал повышение охвата взрослого населения этой диспансеризацией к 2030 году.

Кроме того, Минздрав внедрил новые подходы в работе женских консультаций по формированию положительных репродуктивных установок. Более 260 тысяч беременных прошли мотивированное анкетирование, в рамках которого они индивидуально информированы о мерах социальной поддержки с учетом их жизненной ситуации, ставшей причиной репродуктивного выбора.

Более 11 тысяч медицинских специалистов прошли обучение новым подходам к психологическому консультированию женщин в состоянии репродуктивного выбора. Это позволило в 2024 году сохранить беременность почти у 40 тысяч пациенток.

"В последние годы экстракорпоральное оплодотворение стало в нашей стране практически рутиной. За прошлый год более 84 тысяч полных циклов получили граждане нашей страны. В этом году процедуру бесплатно пройдут более 103 тысяч пациенток", - заявил также глава Минздрава и добавил, что ежегодно в России с помощью вспомогательных репродуктивных технологий рождается более 30 тысяч детей.