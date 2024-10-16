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Дума приняла в первом чтении проект закона о легализации в РФ "белых хакеров"

Дума приняла в первом чтении проект закона о легализации в РФ "белых хакеров"
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве "белых хакеров" бесплатно и без разрешения автора изучать программу для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в целях выявления недостатков.

Законопроектом № 509708-8 предусматривается предоставление пользователю права "без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения изучать, исследовать или испытывать функционирование программы для ЭВМ или базы данных в целях выявления недостатков для их безопасного использования или поручить иным лицам осуществить эти действия".

Согласно проекту закона, такое возможно при условии, что эти действия осуществляются исключительно в отношении экземпляров программ для ЭВМ или базы данных, функционирующих на технических средствах пользователя.

Предусматривается, что выявленная пользователем или лицом, действующим по его поручению, информация о недостатках не может быть передана третьим лицам, за исключением правообладателя или лица, осуществляющего переработку программы для ЭВМ или базы данных с согласия правообладателя.

Законопроект указывает, что лицо, выявившее недостатки безопасного использования программы для ЭВМ или базы данных, обязано сообщить о них правообладателю в течение пяти рабочих дней со дня выявления, за исключением случая, если в результате предпринятых мер ему не удалось установить место нахождения правообладателя, место жительства или адрес для переписки.

Документ внесен в Госдуму группой депутатов во главе с членом комитета палаты по информационной политике Антоном Немкиным.

Поправки вносятся в статью 1280 части четвертой Гражданского кодекса РФ.

Госдума Антон Немкин
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