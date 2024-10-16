Военные РФ заявили о взятии под контроль Невского в ЛНР и Красного Яра в ДНР

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенные пункты Невское в Луганской народной республике и Красный Яр в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены пять контратак ВСУ, нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Берестовое, Зеленый Гай и Глушковка Харьковской области.

"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что потери армии Украины в зоне ответственности "Западной" группировки войск составили: свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, две единицы артиллерийского вооружения, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое, Новоселидовка, Дзержинск, Воздвиженка, Селидово и Сухая Балка (ДНР), сообщили военные.

"Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й, 157-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты", - сказали в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, потери армии Украины составили: до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак" и Kirpi, четыре автомобиля и две единицы артиллерийского вооружения.

Группировка войск "Юг" продвигается в глубину обороны ВСУ, отражено семь контратак, также заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ильинка, Курахово, Дылеевка, Иванополье, Константиновка и Елизаветовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По информации министерства, группировка отразила семь контратак подразделений 81-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ.

Потери армии Украины на этом участке фронта составили до 710 военнослужащих, два пикапа и гаубица.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Доброволье и Великая Новоселка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

По словам военных, группировка отразила контратаку штурмовой группы 152-й егерской бригады ВСУ.

Потери украинской армии здесь составили до 100 военнослужащих, три автомобиля и гаубица, сказали в военном ведомстве.

На липцовском и волчанском направлениях подразделения "Северной" группировки нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Большие и Малые Проходы Харьковской области, сообщили в Минобороны.

По данным министерства, потери ВСУ на этом участке составили до 40 военнослужащих и две гаубицы. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 31-й, 65-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской области, Крещеновка и Золотая Балка Херсонской области, сообщает министерство обороны.

Потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 75 военнослужащих, девять автомобилей, две гаубицы. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами, сказали в ведомстве.

Российские военные также заявили, что нанесли удары по военным объектам и предприятиям на Украине.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям: по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские войска нанесли удары по установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и зенитного ракетного комплекса С-200 ВСУ, а также личному составу и военной технике армии Украины в 138 районах.

В Минобороны РФ заявили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 56 беспилотников ВСУ.