ВТБ не принял решение по дивидендам, окончательно определится не раньше 2025 г.

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ВТБ пока не принял решение по дивидендам за 2024 год, окончательно определится не раньше следующего года, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума Finopolis 2024.

"Не знаю, не знаю. Это зависит в основном от регулятора и от решения правительства. Еще рано. Мы раньше следующего года не скажем", - сказал он.

На этой неделе SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций ВТБ до 100 рублей за штуку, изменив рекомендацию с "покупать" до "держать". Аналитики пересмотрели модель оценки ВТБ с учетом низкой достаточности капитала и негативного влияния на органическую чистую прибыль банка со стороны роста ставок. По оценкам SberCIB, чистая прибыль ВТБ в 2025 году может упасть на 59%.

По итогам августа норматив достаточности капитала ВТБ сократился до 8,1% при регуляторном минимуме в 8%. "Мы опасаемся, что ВТБ не сможет поддерживать минимальный уровень достаточности капитала в 2025 году с учетом надбавок. Это помешает выплате дивидендов за 2024 год. Поэтому ждем, что ВТБ возобновит дивидендные выплаты только с 2027 года", - отмечали аналитики SberCIB.

Комментируя снижение норматива достаточности капитала, Костин заявил: "Это трюк у нас такой, он потом повысится".

Банк в базовом сценарии планировал возобновить выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты дивидендов и раньше - по итогам работы в 2024 году, в котором планирует заработать чистую прибыль в размере 550 млрд рублей.