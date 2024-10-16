Минобороны РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ на курском направлении

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили девять контратак вооруженных сил Украины, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены девять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово", - сказано в сообщении.

В результате отражения контратак ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными; уничтожены танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, говорится в сводке.

По данным ведомства, "подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий".

Нанесено поражение формированиям десяти украинских бригад в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плёхово, сообщает министерство.

Войска РФ нанесли удары по украинским силам в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также по резервам ВСУ в Сумской области, заявили в Минобороны России.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Малая Локня, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плёхово, Свердликово, Суджа, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.

По информации министерства, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Вольная Слобода, Журавка, Катериновка, Кислая Дубина, Лужки, Мирополье, Павловка, Сосновка, Тополя, Эсмань и Юнаковка.

"За сутки потери ВСУ составили более 350 человек, уничтожены: 21 единица бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин, а также пять минометов и семь автомобилей", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 550 военнослужащих, 160 танков, 75 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 934 боевые бронированные машины, 639 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - сообщили военные.

По информации Минобороны, также за все время были уничтожены: пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций радиоэлектронной борьбы, девять радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники.

"Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказали в ведомстве.