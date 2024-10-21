В РФ задумались о смягчении требований к минимальным размерам взлетно-посадочных полос

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ разработал проект приказа, смягчающий требования к объектам аэродромной инфраструктуры в части их минимальных размеров.

Документ, утверждающий новые федеральные авиационные правила взамен ФАП №262, опубликован на портале regulation.gov.ru. Он предполагает приведение действующих правил в соответствие с положением ICAO.

Так, минимальную ширину взлетно-посадочных полос (ВПП) аэродромов класса А (то есть длиной не менее 3200 м) предложено сократить с 60 до 45 м "с увеличением ширины укрепленных обочин 15 м", сказано в пояснениях к проекту. Для аэродромов класса А, Б (длиной не менее 2600 м) и В (не менее 1800 м) могут быть сокращены минимальные размеры летной полосы в поперечном направлении от оси ВПП – со 150 до 140 м – и спланированной части летной полосы – с 80 м до 75 м. Также предлагается оптимизировать размеры площадок разворота на ВПП, изменить безопасные расстояния на перронах аэродромов, уменьшить минимальные разделительные расстояния рулежной дорожки.

Действующие правила избыточны, так как сделаны под воздушные суда, разработанные в 70-80 годах прошлого века, отмечают авторы проекта. С учетом современного светосигнального, радиотехнического оборудования аэродромов, а также модернизированного оборудования воздушных судов, потребные характеристики "допустимо уменьшить".

В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.