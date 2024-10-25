Бюджетные места в вузах в следующем учебном году планируется оставить на уровне 2024 года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки России планирует сохранить контрольные цифры приема в вузы 2024 года в следующем учебном году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, отметив, что на этот учебный год было установлено более 592 тыс. бюджетных мест.

"Объем контрольных цифр приема на следующий учебный год сохранится на уровне этого года. Именно таким принципом мы руководствовались при формировании проекта на 2025/26 учебный год, традиционно учитывали и кадровую потребность субъектов РФ", - сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Минобрнауки.

В сообщении отмечается, что изменения произойдут внутри структуры распределения бюджетных мест. Так, в магистратуре и специалитете прибавится количество мест по приоритетным направлениям в области научно-технологического развития и медицины.

"Традиционно самые большие по количеству мест группы направлений подготовки из областей знаний: "Инженерное дело, технологии и технические науки", "Образование и педагогические науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Математические и естественные науки"", - уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению, объем и структуру бюджетных мест на 2025/26 учебный год одобрил координационный совет при Правительстве РФ по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования. До 1 ноября этого года Минобрнауки России выпустит соответствующий приказ.

С 1 ноября 2024 года планируется сбор заявок на бюджетные места от вузов. В конце декабря будут подведены итоги конкурсного распределения мест между ними, сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что при планировании общего объема бюджетных мест на 2025/26 учебный год учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет. Также учитывалась необходимость обеспечения не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре.