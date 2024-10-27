Горловка в ДНР осталась без водоснабжения в результате украинских обстрелов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Город Горловка в Донецкой народной республике остался без воды из-за обстрелов, сообщили в Минстрое республики.

"В результате боевых действий обесточены объекты водоснабжения, подача воды на г.Горловка 27.10.2024 осуществляться не будет", - говорится в заявлении министерства, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Уточняется, что водоснабжение будет восстановлено после возобновления электроснабжения.

Ранее в городской администрации сообщили, что в результате атаки беспилотника на маршрутный автобус пострадали трое мирных жителей.