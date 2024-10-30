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Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в сентябре в 2,9% в годовом сравнении

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в сентябре 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 2,9% в годовом сравнении после повышения на 2,4% в августе, 3,4% в июле, на 3,2% в июне, 4,7% в мае, на 4,6% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-сентябрь 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 4,0%. При этом в третьем квартале темы роста ВВП замедлились до 2,9% в годовом выражении с 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом квартале.

Как сообщалось, в августе замедление годовых темпов роста ВВП было вызвано падением в сельском хозяйстве на 14,2% (из-за сдвига сборки урожая в ряде регионов), в сентябре сельское хозяйство продемонстрировало небольшой рост на 0,2%.

"По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2024 года рост ВВП увеличился до 2,9% г/г после 2,4% г/г в августе. С исключением сезонного фактора рост на 0,5% м/м после снижения на 0,4% м/м месяцем ранее. В целом за 9 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,0% г/г", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,9% с 2,8%, в 2025 году до 2,5% с 2,3%. Чтобы рост ВВП по итогам года был на уровне прогноза министерства в 3,9%, в IV квартале годовой рост экономики должен составить около 4%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников недавно заявлял, что несмотря на некоторые признаки "охлаждения" экономики министерство пока сохраняет прогнозы в 3,9% на 2024 год и 2,5% на 2025 год.

Банк России на прошлой неделе повысил ключевую ставку с 19 до 21%, подтвердил свой прогноз роста ВВП РФ в 2024 году в интервале 3,5-4%, в 2025 году - лишь 0,5-1,5%.

Минэкономразвития РФ
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