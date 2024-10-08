ЦБ РФ считает, что выходящие на IPO компании могли бы раскрывать прогнозные показатели в проспекте

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Компании, готовящиеся провести IPO, могли бы раскрывать прогнозные показатели своей деятельности в проспекте к размещению, это поможет инвесторам лучше ориентироваться при принятии решений о покупке бумаг, полагает Банк России.

"Применительно к IPO, даже не затрагивая общий тренд по раскрытию информации, первая тема, на которую бы я хотела обратить внимание, - это раскрытие прогнозных показателей деятельности компании. На сегодняшний день что видят инвесторы - видят проспект, в проспекте у нас либо прошлое, либо текущее состояние компании, и ничего мы не видим про прогнозные значения", - сказала директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева, выступая на IPO-форуме, организованном АКРА.

"Эту информацию инвестор откуда может почерпнуть? Розничный инвестор - понятно, что из маркетинговых, рекламных материалов, которые явно нацелены на задачу продать инвестору соответствующие ценные бумаги. Институциональный инвестор, может быть, имеет чуть больше возможностей для анализа, но тем не менее, в условиях ограниченной информации эти возможности для анализа тоже ограничены", - отметила она.

"У нас сегодня даже есть в регулировании нормы, которые говорят о том, что в проспекте надо и будущие показатели каким-то образом затрагивать. Но на практике, к сожалению, так как нет структурированных требований в части этих будущих показателей, они в должной степени не раскрываются", - сказала Абашеева.

Инвестор, покупая бумаги компании в ходе IPO, фактически вкладывается в ее будущее, а ориентируется в лучшем случае на текущие или прошлые показатели, констатировала директор департамента ЦБ.

"Поэтому нам кажется верным посмотреть в сторону таких прогнозных показателей, которые, с нашей точки зрения, можно было бы отражать в проспекте ценных бумаг, например, с горизонтом хотя бы год", - сказала Абашеева. Раскрытие такой информации не в рекламных материалах, а именно в проспекте накладывало бы на эмитента "определенные обязательства" в части необходимости следования заявленным показателям, отметила она.

Труднодоступная аналитика

ЦБ также предлагает обсудить возможность раскрытия отчетов независимых аналитиков при выходе компании на рынок для более объективной оценки ее стоимости. Сейчас розничные инвесторы опираются на широко распространяемые маркетинговые материалы, информацию от блогеров и т.д., тогда как профессиональные аналитические отчеты доступны главным образом институционалам.

"Мы видели явную корреляцию по тем компаниям, которые существенным образом при стартовой цене отступали от тех рекомендаций, которые были в аналитических отчетах, показатели по стоимости бумаг были существенно хуже относительно тех компаний, которые более-менее были в рамках рекомендаций аналитиков. Поэтому одно из направлений, которое мы тоже хотели обсудить с участниками рынка, - это, возможно, имеет смысл раскрывать отчеты независимых аналитиков при выходе компании на рынок для того, чтобы такая информация была общедоступна, публична. Для того, чтобы, когда мы смотрим на заявленную стоимость компании, можно было сравнить с теми рекомендациями, которые в этой части дают профессионалы", - сообщила директор департамента ЦБ.