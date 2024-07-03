ЦБ к концу года введет правила маркировки бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует, что правила обособления ценных бумаг компаний, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, будут утверждены в текущем году.

"Я надеюсь, что в этом году мы это выпустим", - сообщил журналистам в кулуарах финансового конгресса ЦБ первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

По его словам, регулятор "очень торопится" с изданием этого документа.

"С участниками рынка - как с представителями финансовой части, так и нефинансовой части - мы это все обсудили", - сказал Чистюхин.

Он сообщил, что уже определены критерии, по которым будет приниматься решение о маркировке ценных бумаг. "У нас сегодня действует два постановления правительства и нормативный акт ЦБ РФ, который описывает, какого рода нераскрытие допускается", - отметил он.

Это постановление правительства № 1102 от 4 июля 2023 года, которое обязало эмитентов вернуться к публикации балансов и отчетов о финансовых результатах, но оставило им возможность не обнародовать некоторые "чувствительные сведения" из-за сохраняющихся санкционных угроз. Второе постановление правительства - № 1173 от 7 сентября 2019 года "Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Весной 2024 года ЦБ обнародовал проект соответствующего указания об обособлении ценных бумаг эмитентов, если они раскрывают данные о себе в меньшем объеме, чем установлено действующими правилами. Согласно документу, обособление должны будут обеспечивать биржи, выделяя бумаги внутри списков в отдельную секцию (сегмент, сектор) "или иным способом, позволяющим заинтересованным лицам отличить обособленные ценные бумаги от иных ценных бумаг".

Биржи будут обязаны обособить ценные бумаги компании в течение 10 рабочих дней со дня, когда узнали о наличии признаков раскрытия ею данных в недостаточном объеме. Уведомлять о таких фактах биржу сможет и Банк России.