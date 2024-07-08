ЦБ задумался над запретом для "неквалов" без теста покупать бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает возможность установления запрета на совершение неквалифицированными инвесторами сделок по приобретению ценных бумаг эмитентов, которые не в полном объеме раскрывают информацию, без наличия положительного результата тестирования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Для этого потребуется внесение изменений в законодательство, уточнили там.

ЦБ весной опубликовал проект указания об обособлении ценных бумаг эмитентов, если они раскрывают данные о себе в меньшем объеме, чем установлено действующими правилами. Согласно документу, обособление должны будут обеспечивать биржи, выделяя бумаги внутри списков в отдельную секцию (сегмент, сектор) "или иным способом, позволяющим заинтересованным лицам отличить обособленные ценные бумаги от иных ценных бумаг".

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин ранее в июле говорил, что регулятор рассчитывает на принятие правил маркировки бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации до конца 2024 года.