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ЦБ и МосБиржа предложили поощрять лучшие практики раскрытия корпоративной информации

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает обсудить возможность поддержки компаний, наилучшим образом раскрывающих информацию о своей деятельности, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева на "Форуме розничных инвесторов - 2024. Надежды и реалии" в среду.

"Кажется, что ничего не говорим про компании, которые следуют лучшим практикам, которые максимально информацию раскрывают, которые следуют лучшим практикам корпоративного управления. <...> Кажется, что хорошо бы нам всем вместе подумать, как их можно поддержать, чтобы лучшие практики множились на нашем рынке", - сказала она.

По ее словам, "можно подумать над такими предложениями" со стороны регулятора и инфраструктуры рынка. Подробности Абашеева озвучивать не стала. "Наверное, преждевременно сейчас говорить о конкретных мерах. Мы сейчас совместно с организатором торговли обсуждаем, какие это могли бы быть меры", - сказала она.

Эту идею поддержала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти МосБиржи Елена Курицына.

"У нас принято, если нам что-то не нравится, мы начинаем придумывать, как наказать, застыдить, на доску позора повесить. А надо придумать, как на доску почета повесить. Мы поработаем и придумаем помимо доски позора еще доску почета", - сказала она на форуме.

Курицына также выразила надежду, что такая практика станет дополнительным инструментом для принятия инвестиционных решений.

Это предложение выдвинуто наряду с планами ЦБ РФ ввести маркировку (обособление) ценных бумаг эмитентов, которые закрывают сведения о своей деятельности в большем объеме, чем это предусмотрено законодательством. Соответствующее указание Банка России находится на регистрации в Минюсте.

В 2022 году компании из-за рисков введения санкций получили возможность не раскрывать информацию о своей деятельности. Но спустя полтора года действия такого "моратория" правительство РФ своим постановлением N1102 его отменило и обязало эмитентов вернуться к раскрытию данных за исключением некоторых "чувствительных сведений" из-за санкционных угроз.

Елена Курицына МосБиржа ЦБ РФ Банк России Екатерина Абашеева
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