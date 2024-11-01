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ФАС возбудила дело против красноярского логоцентра "Светофора" за нарушение закона о торговле

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Управление ФАС (УФАС) по Красноярскому краю подозревает ООО "ЕнисейЛогистика" (Красноярск, логоцентр торговой сети "Светофор") в нарушении закона о торговле, возбуждено дело, говорится в сообщении антимонопольного органа.

ФАС установила, что "ЕнисейЛогистика" и поставщик ООО "Релиш" заключили договор поставки продовольственных товаров, по условиям которого, если компания не реализует товар, расходы на его утилизацию будут покрываться за счет поставщика.

"Закон о торговле устанавливает запрет возмещения поставщиками расходов торговой сети, связанных с утилизацией или уничтожением непроданной продукции. Взимание с поставщиков таких расходов может привести к увеличению отпускных цен на продукцию, сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки предприятий", - говорится в сообщении.

Теперь ООО "ЕнисейЛогистика" грозит административный штраф.

По данным ФАС, это уже четвертое по счету дело о нарушении закона о торговле в отношении логоцентров "Светофора". Ранее были возбуждены аналогичные дела в отношении ООО "Парус" (Краснодарский край), ООО "Якутия Ритейл" (Якутия) и ООО "АмурРитейлГрупп" (Амурская область). Краснодарский и амурский логоцентры к настоящему времени уже оштрафованы на 1 млн рублей каждый.

ООО "ЕнисейЛогистика" зарегистрировано в Красноярске в 2015 году. По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 31,8 млн рублей при выручке 2 млрд рублей.

Светофор ФАС Красноярский край
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