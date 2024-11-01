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Представлявший РФ во Всемирном банке Роман Маршавин назначен замминистра энергетики

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Заместителем министра энергетики РФ назначен Роман Маршавин, сообщает ведомство со ссылкой на распоряжение правительства.

"В новой должности он будет координировать деятельность министерства по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса и ряд иных полномочий", - уточняет Минэнерго.

До своего назначения Маршавин занимал должность исполнительного директора от Российской Федерации во Всемирном банке, добавляется в сообщении.

Маршавин возвращается в Минэнерго: до перевода на должность в ВБ в 2018 году он был директором департамента международного сотрудничества ведомства.

Минэнерго Всемирный банк Роман Маршавин
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