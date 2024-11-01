"Лента" открыла первый даркстор в Петербурге

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" открыл первый склад-магазин в Петербурге, работающий на доставку онлайн-заказов, говорится в сообщении компании.

Площадь даркстора составляет 400 кв. м. Здесь представлено более 5 тыс. товаров из ассортимента магазинов компании.

"В 2024 году мы трансформировали операционную модель (...) и теперь можем фокусироваться на быстрорастущем сегменте - экспресс-доставке. Мы активно развиваем это направление в супермаркетах. Для пилотного проекта выбрали Санкт-Петербург", - приводятся в сообщении слова директора по онлайн-бизнесу "Ленты" Соломона Кунина.

Стоимость проекта не приводится.

Отмечается, что в магазине-складе будут собирать заказы как для собственного, так и для партнерских онлайн-сервисов сети. В ближайшее время компания планирует открыть второй отдельно стоящий даркстор.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов. По состоянию на 30 сентября 2024 года под управлением "Ленты" находится 263 гипермаркета, 323 супермаркета и 2 701 магазин "у дома" в более чем 650 населенных пунктах России.