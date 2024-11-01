Суд арестовал имущество экс-руководителей Русского ипотечного банка на 4,4 млрд рублей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество бывшего председателя правления Русского ипотечного банка (РИБ, Москва) Константина Бекова, экс-членов совета директоров Николая Александровича, Владимира Саламандры и членов правления Татьяны Диамбековой, Александра Баскакова, Степана Ковальчука и Виктора Филиппова в общем размере свыше 4,4 млрд рублей.

Как отмечается в пресс-релизе АСВ, обеспечительные меры приняты в рамках объединенного спора о привлечении бывших топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них убытков. Потенциальный размер гражданско-правовой ответственности составляет более 4,4 млрд рублей, говорится в информации агентства.

АСВ 21 марта 2022 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в общем размере около 4,5 млрд рублей.

Заявление агентства было подано в отношении бывших предправления Бекова и Сергея Кириленко, а также Филиппова, Ковальчука, Диамбековой, Саламандры, Александровича, Баскакова и экс-члена правления Александра Зайцева.

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 августа 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 7 апреля привлек к субсидиарной ответственности лишь Бекова.

Арбитражный суд Московского округа в начале января 2024 года отменил решение судов нижестоящих инстанций, отказавших АСВ во взыскании с ранее контролировавших РИБ девяти лиц 3,7 млрд рублей убытков.

Кассационный суд решил отправить дело на новое рассмотрение.

В информации АСВ отмечалось, что "в банке выдавались кредиты лицам, заведомо неспособным исполнить принятые на себя обязательства, а также приобретались неликвидные ценные бумаги... При наличии у банка признаков банкротства контролировавшие лица не предприняли необходимых и своевременных мер по финансовому оздоровлению банка. В результате указанных действий банку был причинен ущерб".

ЦБ РФ отозвал у РИБ лицензию на осуществление банковских операций с 23 ноября 2018 года. 20 марта 2019 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал РИБ банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.

Русский ипотечный банк по итогам третьего квартала 2018 года с активами в объеме 13,1 млрд рублей занимал 177-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", а также 115-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей).