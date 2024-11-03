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Ветер повредил кровлю здания администрации в кубанской станице

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Участок крыши площадью 500 квадратных метров повредило сильным ветром в здании администрации Крыловского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб Кубани.

Была повреждена крыша здания администрации Крыловского района. Металлическую кровлю ветер сложил пополам. Пострадавших в результате инцидента нет.

Поврежден участок крыши площадью 500 квадратных метров, говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла бригада специалистов для восстановительных работ.

Краснодарский край Кубань
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