Ветер повредил кровлю здания администрации в кубанской станице

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Участок крыши площадью 500 квадратных метров повредило сильным ветром в здании администрации Крыловского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб Кубани.

Была повреждена крыша здания администрации Крыловского района. Металлическую кровлю ветер сложил пополам. Пострадавших в результате инцидента нет.

Поврежден участок крыши площадью 500 квадратных метров, говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла бригада специалистов для восстановительных работ.