Из жилого дома в Нижнем Новгороде из-за трещин в стене эвакуированы 18 человек

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Из дома в Нижнем Новгороде эвакуировали 18 жильцов, сообщила администрация Автозаводского района города.

Причина эвакуации не называется. Вместе с тем, местные СМИ сообщают о появившихся на фасаде дома трещинах.

Жителям четырех квартир предложено на время переселиться в маневренный фонд, остальные разместятся у родственников, говорится в сообщении.



Отмечается, что сейчас экспертная организация ведет обследование конструкций дома. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейшей судьбе дома и размещении жителей.