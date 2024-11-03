Из жилого дома в Нижнем Новгороде из-за трещин в стене эвакуированы 18 человек
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Из дома в Нижнем Новгороде эвакуировали 18 жильцов, сообщила администрация Автозаводского района города.
Причина эвакуации не называется. Вместе с тем, местные СМИ сообщают о появившихся на фасаде дома трещинах.
Жителям четырех квартир предложено на время переселиться в маневренный фонд, остальные разместятся у родственников, говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас экспертная организация ведет обследование конструкций дома. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейшей судьбе дома и размещении жителей.