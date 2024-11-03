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Из жилого дома в Нижнем Новгороде из-за трещин в стене эвакуированы 18 человек

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Из дома в Нижнем Новгороде эвакуировали 18 жильцов, сообщила администрация Автозаводского района города.

Причина эвакуации не называется. Вместе с тем, местные СМИ сообщают о появившихся на фасаде дома трещинах.

Жителям четырех квартир предложено на время переселиться в маневренный фонд, остальные разместятся у родственников, говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас экспертная организация ведет обследование конструкций дома. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейшей судьбе дома и размещении жителей.

Нижний Новгород
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