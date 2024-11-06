РЖД задумались о возобновлении перевозок пассажиров из Казахстана и Киргизии в Москву

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" изучают возможность возобновления пассажирского движения из Казахстана и Киргизии в Москву. Об этом компания сообщила после заседания совета по железнодорожному транспорту СНГ.

"Вместе продолжаем восстанавливать пассажирское сообщение между нашими странами. Так, с 24 сентября курсирует поезд из Ташкента до Москвы. Обсуждаем возобновление следования пассажирских поездов из Казахстана и Кыргызстана в российскую столицу с вводом нового графика", - сообщают РЖД.

По данным холдинга, железнодорожники стран содружества за 9 месяцев 2024 года перевезли 7,3 млн пассажиров, что на 15% выше аналогичного периода прошлого года, более 1,2 млрд тонн грузов, что на уровне прошлого года, перевозки грузов в контейнерах выросли на 20%, до 55 млн тонн.