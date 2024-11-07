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Экс-глава Коми Уйба назначен замначальника управления Минобороны России

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Бывший глава Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника главного военно-медицинского управления министерства обороны России, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики.

По данным пресс-службы, указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщалось, 5 ноября Уйба объявил о своей отставке в связи с переходом на новую работу на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми назначили Ростислава Гольдштейна.

Владимир Уйба Коми Минобороны
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