Экс-глава Коми Уйба назначен замначальника управления Минобороны России

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Бывший глава Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника главного военно-медицинского управления министерства обороны России, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики.

По данным пресс-службы, указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщалось, 5 ноября Уйба объявил о своей отставке в связи с переходом на новую работу на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми назначили Ростислава Гольдштейна.