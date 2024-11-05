Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Он переходит на другую работу на федеральном уровне

Глава Республики Коми Владимир Уйба Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Глава республики Коми Владимир Уйба заявил во вторник, что покидает пост.

"Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне", - сказал он в видеообращении к гражданам, опубликованном в телеграм-канале.

Как сообщалось, Уйба приступил к выполнению обязанностей главы Коми в апреле 2020 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах главы республики.

Ранее Уйба занимал пост замминистра здравоохранения РФ, до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

Накануне об отставке объявили губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Тамбовской области Максим Егоров.

Врио губернатора Ростовской области стал Юрий Слюсарь, который ранее возглавлял ОАК. Врио губернатора Тамбовской области назначен Евгений Первышов.