Путин заявил, что РФ будет принимать все меры для защиты каждого ее гражданина

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия никогда не была инициатором применения силы, но при необходимости будет предпринимать все меры для защиты страны и всегда будет добиваться своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. Нам приходится это делать только тогда, когда становится понятно, что оппонент ведет себя агрессивно, не воспринимает абсолютно никаких аргументов. И, когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина и всегда будем добиваться своих целей", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что эпоха кардинальных трансформаций - это время неизбежных потрясений и столкновений интересов. За столетия своей истории человечество привыкло разрешать противоречия при помощи силы.

"Бывает такое не редко, странам приходится защищать свои интересы вооруженным путем, отстаивать их всеми доступными средствами. Но современный мир - комплексный и сложный, он становится все сложнее и сложнее. Решая какую-то одну проблему, применение силы создает, конечно, другие, зачастую еще более тяжелые", - подчеркнул глава государства.