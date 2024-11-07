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Путин считает само существование России залогом успешного развития мира

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия сегодня борется не только за свою свободу и свой суверенитет, но и за свободу большинства стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству - кто бы это не делал. Так будет и впредь. Да и мир лучше не станет. Те, кто пытается это сделать, должны это в конце концов понять. Сложнее только будет", - заявил Путин в четверг, выступая на Международном дискуссионном клубе "Валдай".

По его словам, "наши оппоненты находят все новые способы и инструменты, пытаясь от нас избавиться".

В качестве такого инструмента, отметил он, используют Украину, украинцев, которых, по его словам, "попросту цинично натаскивают на русских, превращая их по сути в пушечное мясо".

"И все это под аккомпанемент разговора о европейском выборе. Ничего себе выбор! Нам точно такого не нужно. Мы защитим себя, наших людей, пусть не будет ни у кого на этот счет никаких иллюзий", - заявил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что роль России не исчерпывается только тем, чтобы защитить себя.

"Может, это прозвучит несколько пафосно, но само существование России - это гарантия того, что мир сохранит свою многоцветность, многообразие, сложность, и это - залог успешного развития. И сейчас могу сказать, что это не мои слова, это мне часто очень говорят наши друзья из всех регионов мира. Я ничего не преувеличиваю", - заявил Путин.

Президент сказал также, что Россия никому ничего не навязывает и не будет этого никогда делать.

Владимир Путин Валдай Украина
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