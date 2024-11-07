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Путин считает, что трудовые мигранты должны соблюдать законы РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что приезжающие в Россию трудовые мигранты обязаны соблюдать законы РФ и уважать местные традиции, то есть быть подготовленными.

"Нам надо создать такие условия, когда эти приезжающие к нам на работу будут владеть русским языком, уважать наши традиции, знать наши законы и не только знать все это, а быть внутренне готовыми соблюдать это все", - сказал Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг в Сочи.

Глава государства отметил при этом: "И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан, а мы думать должны прежде всего о гражданах РФ - это совершенно очевидная вещь".

"Я хочу, чтобы в российских регионах их руководители меня услышали так же, как и правоохранительные органы", - добавил президент. Между тем, подчеркнул он, "люди, которые к нам приезжают, они тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами цивилизации в сфере образования, здравоохранения".

По словам Путина, все эти вопросы регулярно обсуждаются с его коллегами из стран бывшего СССР. "И они сами хотят готовить тех людей, которые собираются работать у нас, готовить к такой работе на территории РФ", - сказал глава государства.

Владимир Путин Валдай Сочи
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