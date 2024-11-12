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Военные РФ нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВПК Украины

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли новые удары по объектам энергетики и военным аэродромам Украины, сбили 71 беспилотник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах",- сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Украина Минобороны
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