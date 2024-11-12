Изменен состав российской части Российско-Китайской комиссии по подготовке встреч премьеров

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ распоряжением за подписью премьер-министра Михаила Мишустина внесло изменение в состав составе российской части Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Согласно распоряжению, размещенному во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, в состав российской части комиссии включены глава Минпромторга Антон Алиханов, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, статс-секретарь - заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев, руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и замглавы Минобрнауки Сергей Секиринский.

Наряду с этим из состава российской части комиссии исключаются Денис Мантуров, Виталий Савельев, Дмитрий Рогозин, Владимир Булавин, Наталья Бочарова и Андрей Денисов.