Определены бренды-лидеры с самой прогрессивной корпоративной средой

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ЦСП "Платформа" совместно с системой оценки репутации СКАН-Интерфакс и РАСО провели исследование корпоративной среды в российских компаниях. В результате были выявлены бренды-лидеры и намечены тренды развития внутренней культуры.

Корпоративная культура и корпоративная среда

Исследователи впервые в российской практике предложили разделить "корпоративную культуру" и "корпоративную среду" на две самостоятельные модели.

Так, корпоративная культура описывается как ценностный каркас, который отражает идентичность организации и формируется "сверху", облекается в кодексы и корпоративные политики. Она обеспечивает идентичность компаний и преемственность её ключевых практик. В то же время корпоративная среда — это производная от культуры и контекста. Среда отражает применение корпоративных ценностей на уровне кодексов, регламентов и обеспечивает их воплощение в различных повседневных практиках.

"В условиях конкуренции за кадры на первое место выходит средовой фактор: сотрудник оценивает, в каком корпоративном мире он живет и насколько среда компании отвечает его запросу. Общество становится более дифференцированным: запросы разных групп начинают существенно различаться, нет универсальной модели идеального корпоративного мира. Прежние критерии оценки — масштаб, традиционность, известность — перестают играть ключевую роль. Набирающий тренд — культура диалога и развития", — отмечается в исследовании.

Ценность корпоративной культуры

76% сотрудников готовы частично сократить доход ради работы в компании с привлекательной внутренней атмосферой. Значительная часть респондентов — 43%— даже готова к снижению более чем на 20%. Только 21% респондентов совсем не рассматривают вариант сокращения зарплаты — это говорит о том, что инвестиции в корпоративную культуру могут быть выгодными для бизнеса, позволяя оптимизировать затраты на зарплаты при повышении привлекательности компании.

Прогрессивная корпоративная среда

Основным фактором прогрессивного бренда эксперты называют "адаптивность", то есть способность отвечать на вызовы текущего момента. Второй критерий прогрессивности — скорость трансформации компании для ответа на вызовы. В числе других индикаторов — разнообразие среды, плюрализм внутренних позиций, внутренний динамизм, воля к изменениям, способность к диалогу, готовность менять позицию и согласовывать ее с сотрудниками и контрагентами.

Компании с прогрессивной корпоративной средой имеют ряд отличий: высокая динамика изменений (компании в постоянной трансформации); стремление к экспериментам (право на ошибку внутри среды); публичность и харизматичность лидера либо образ идеальной машины (которая работает "сама по себе"); высокий уровень корпоративной лояльности ("мерч" сотрудника с корпоративным брендом); внутренняя конкурентность (относительная автономность команд); склонность к более плоской структуре; высокая адаптивность и быстрая реакция на внешние вызовы; комбинация культурных ядер внутри одной компании.

Бренды-лидеры корпоративной среды

1-я группа — компании, упоминаемые экспертами в более чем 50% интервью (эксперты замечают трансформацию по многим областям развития корпоративной среды).

2-я группа — компании, упоминаемые экспертами в 30–50% интервью (компании активно работают над трансформацией по нескольким направлениям).

3-я группа — компании, упоминаемые экспертами в менее чем 30% интервью (в компаниях заметна значительная трансформация хотя бы по одному направлению).

Возглавили список "Газпром нефть", СБЕР, СИБУР, "Т-Банк", "Яндекс", "X5 Group", во вторую группу вошли — "Авито", "ВкусВилл", "Росатом", "Северсталь", OZON, Unilever, лидеры третьего звена — Альфа-Банк, "Аскона", "Дело", "Додо Пицца", "Лаборатория Касперского", МТС, "Норникель", "Ростелеком", "Самолет", ЭФКО, VK.

При этом в топ-5 компаний с прогрессивной корпоративной средой в массовом восприятии попали "Яндекс" (39%), СБЕР (35%), "Газпром" (29%), "Т-Банк" (18%) и "Газпром нефть" (17%). Также преобладают такие области, как финтех, цифровой бизнес, нефтегазовый сектор и известные госкомпании. Среда В2В-компаний — лидеров экспертного опроса (СИБУР, "Северсталь", "Норникель") — оценивается от 5 до 8%.

Тренды

Дальнейшее развитие корпоративной среды эксперты рассматривают в четырех направлениях:

1) ценность диалога — развитие внутренних взаимодействий, снижение дистанции власти;

2) выход за горизонт "просто бизнеса" — влияние общественных ценностей;

3) восприятие сотрудника в качестве партнера, ключевого стейкхолдера;

4) ставка на раскрытие потенциала через эксперимент, право на риск, формирование креативных пространств.

Актуальность исследования исходит из отсутствия системной работы по оценке корпоративных культур компаний: несмотря на распространенность и востребованность темы, в публичном поле нет достаточного количества аналитических продуктов. Исследование призвано восполнить сложившийся дефицит и дать толчок к дискуссии о корпоративной среде как о мягкой силе бизнеса.

Исследование основано на:

• Онлайн-опросе (анкетирование) работников корпоративного сектора — 1000 респондентов.

• Экспертных интервью — 50 респондентов (HR-специалисты, консультанты по стратегии, маркетингу и бренду).

• Глубинных интервью с представителями компаний-лидеров — 10 респондентов.

Партнер проекта – СКАН-Интерфакс — проанализировал для исследования упоминаемость тем "корпоративные ценности", "корпоративная культура", "корпоративная среда" в коммуникациях крупнейших российских компаний.