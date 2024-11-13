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В Джанкойском районе Крыма обрушился мост, есть пострадавшие

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе на севере Крыма, сообщили в среду в МЧС России.

"Между селами Изумрудное и Маслово повреждено дорожное полотно. В момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали 2 пострадавших", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Позднее Минздрав республики сообщил, что один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Второму оказали медпомощь, от госпитализации он отказался.

Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко проинформировала, что на месте происшествия работают экстренные службы, причины произошедшего выясняются.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что разработана схема объезда, он осуществляется по дороге, расположенной севернее места происшествия, через населенные пункты Завет-Ленинский и Ермаково.

Джанкой МЧС России Крым
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