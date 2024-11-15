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Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенный ранее в пятницу временный запрет на прием и отправку авиарейсов международным аэропортом Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения были сняты в 15:00 по московскому времени, говорится в сообщении.

Уточняется, что в период действия ограничений в аэропорту Казани на запасные аэродромы "ушли" три воздушных судна.

Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Казани с 13:00 перестал принимать и отправлять рейсы "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Росавиация Казань
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