Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенный ранее в пятницу временный запрет на прием и отправку авиарейсов международным аэропортом Казани, сообщила пресс-служба ведомства.
Ограничения были сняты в 15:00 по московскому времени, говорится в сообщении.
Уточняется, что в период действия ограничений в аэропорту Казани на запасные аэродромы "ушли" три воздушных судна.
Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Казани с 13:00 перестал принимать и отправлять рейсы "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".