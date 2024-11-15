Один человек погиб, четверо ранены при обстреле сел в Запорожской области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил в пятницу губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что в селе Басань украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились четыре человека.

"Трое человек с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Женщина 1977 года рождения от полученных ранений скончалась на месте", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Кроме того, артиллерийский удар нанесен по зданию медпункта в селе Верхняя Криница. В результате обстрела ранения получил мужчина 1967 года рождения.