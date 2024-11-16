Поиск

Повышения доходов в будущем году ожидают для себя более 60% работающих россиян

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Почти две трети трудоустроенных россиян (65%) ждут в 2025 году повышения заработной платы, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные на портале, показывают, что чаще всех повышения доходов ожидают сограждане в возрасте от 45 лет (79%), тогда как среди респондентов до 34 лет эта доля составляет 56%.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от своей работы в будущем году, допускающий до трех вариантов ответа, на карьерный рост и стабильность указали по 30% респондентов, изменения системы мотивации, включая премии, бонусы и компенсационный пакет, ждут 18% участников опроса.

Опрос проводился 12-14 ноября 2024 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих трудоустроенное экономически активное население России, в 384 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Россия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военных

Умершие знаменитости

Скончалась актриса Светлана Светличная

Скончалась актриса Светлана Светличная
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Ленинское и Макаровка в ДНР

Спасатели возобновили работы в кузбасской шахте после повторного горного удара

Повторный горный удар произошел в кузбасской шахте

Фрегат с управляемым ракетным оружием усилил российскую эскадру в Средиземном море

Фрегат с управляемым ракетным оружием усилил российскую эскадру в Средиземном море
Военная операция на Украине

Над регионами России за ночь сбили 34 украинских беспилотника

Кровля на шахте "Таштагольская" обрушилась после подземного толчка магнитудой 5,4

Кровля обрушилась на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, под завалами один человек

В подмосковном Одинцове горит частный дом, пострадали шесть человек

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });