Повышения доходов в будущем году ожидают для себя более 60% работающих россиян

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Почти две трети трудоустроенных россиян (65%) ждут в 2025 году повышения заработной платы, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные на портале, показывают, что чаще всех повышения доходов ожидают сограждане в возрасте от 45 лет (79%), тогда как среди респондентов до 34 лет эта доля составляет 56%.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от своей работы в будущем году, допускающий до трех вариантов ответа, на карьерный рост и стабильность указали по 30% респондентов, изменения системы мотивации, включая премии, бонусы и компенсационный пакет, ждут 18% участников опроса.

Опрос проводился 12-14 ноября 2024 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих трудоустроенное экономически активное население России, в 384 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.