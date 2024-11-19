Поиск

Москалькова сообщила о 40 жителях Курской области, перемещенных на Украину

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Число перемещенных на территорию Украины жителей Курской области возросло до 40 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник.

"Сегодня мы обнаружили 40 мирных гражданских лиц в Сумах, которые вывезены (из Курской области)", - сказала Москалькова на совещании по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО в Минюсте.

По ее словам, среди них есть кормящая грудью мать с трехмесячным ребенком и инвалид-колясочник, им оказывается медицинская помощь.

Она уточнила, что контактирует по данному вопросу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. "И этот канал очень важен", - добавила Москалькова.

Она отметила, что в целом к ней поступило более 40 тыс. обращений по поводу без вести пропавших людей в зоне СВО.

"С каждой семьей мы стараемся работать во взаимодействии с Минобороны, взяли психологов, чтобы уметь разговаривать с этими семьями", - пояснила уполномоченный по правам человека.

"По своей линии у меня отработана система. Мы связываемся с Международным Комитетом Красного Креста, обмениваемся списками, с одной стороны, без вести пропавших, с другой стороны, пленными. Из числа пленных удается вычленить некоторых людей, что они живы и находятся в плену", - сказала Москалькова.

В таких случаях, по ее словам, задействуется другой канал.

Она подчеркнула, что для семей, в которых есть без вести пропавший родственник, очень важно знать, что если он объявляется умершим, то его поиски не прекращаются.

15 ноября Москалькова сообщала о нахождении в Сумской области 23 жителей Курской области, перемещенных туда из своих домов.

Ранее Москалькова также сообщала, что к ней поступило более 1000 сообщений о незаконном перемещении в неизвестном направлении жителей Курской области.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что ядерное сдерживание обеспечивает понимание неотвратимости возмездия

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

Правкомиссия одобрила запрет на майнинг цифровых валют в отопительный период в ряде регионов РФ

Правкомиссия одобрила запрет на майнинг цифровых валют в отопительный период в ряде регионов РФ

Арестован возможный исполнитель теракта в Севастополе, в котором погиб офицер

Гендиректора угольной шахты "Инская" заподозрили в ущербе на 54 млн рублей

ФСБ задержала двух крымчан по подозрению в подрыве машины офицера ВМФ

Трехэтажное здание горит на северо-востоке Москвы

Военная операция на Украине

Мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Курской области

РФ представила в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе

Что произошло за день: понедельник, 18 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });