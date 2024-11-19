Москалькова сообщила о 40 жителях Курской области, перемещенных на Украину

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Число перемещенных на территорию Украины жителей Курской области возросло до 40 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник.

"Сегодня мы обнаружили 40 мирных гражданских лиц в Сумах, которые вывезены (из Курской области)", - сказала Москалькова на совещании по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО в Минюсте.

По ее словам, среди них есть кормящая грудью мать с трехмесячным ребенком и инвалид-колясочник, им оказывается медицинская помощь.

Она уточнила, что контактирует по данному вопросу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. "И этот канал очень важен", - добавила Москалькова.

Она отметила, что в целом к ней поступило более 40 тыс. обращений по поводу без вести пропавших людей в зоне СВО.

"С каждой семьей мы стараемся работать во взаимодействии с Минобороны, взяли психологов, чтобы уметь разговаривать с этими семьями", - пояснила уполномоченный по правам человека.

"По своей линии у меня отработана система. Мы связываемся с Международным Комитетом Красного Креста, обмениваемся списками, с одной стороны, без вести пропавших, с другой стороны, пленными. Из числа пленных удается вычленить некоторых людей, что они живы и находятся в плену", - сказала Москалькова.

В таких случаях, по ее словам, задействуется другой канал.

Она подчеркнула, что для семей, в которых есть без вести пропавший родственник, очень важно знать, что если он объявляется умершим, то его поиски не прекращаются.

15 ноября Москалькова сообщала о нахождении в Сумской области 23 жителей Курской области, перемещенных туда из своих домов.

Ранее Москалькова также сообщала, что к ней поступило более 1000 сообщений о незаконном перемещении в неизвестном направлении жителей Курской области.