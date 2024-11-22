Применение Россией новой ракеты не приведет к отказу союзников по НАТО от поддержки Киева

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Использование Россией новой баллистической ракеты средней дальности для удара по Украине не заставит союзников по НАТО отказаться от поддержки Киева, заявила в четверг официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла.

"Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - цитирует Дахлаллу телеканал CNN.

Как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", цель пуска достигнута.