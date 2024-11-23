Порт Бердянска подвергся ракетной атаке со стороны Украины

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ракетная атака совершена на морской порт Бердянска (Запорожская область), сообщил в субботу губернатор региона Евгений Балицкий.

"Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, силы ПВО продолжают работать, есть вероятность повторных атак. Работоспособность порта не нарушена.

Предыдущий раз Бердянск и морской порт был атакован 31 октября. Тогда в результате обстрела погибла пожилая женщина.