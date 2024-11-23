Произошла задержка шести поездов на перегоне в Нижегородской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Задержка поездов дальнего и пригородного сообщения произошла на перегоне в Нижегородской области в субботу, сообщает Горьковская железная дорога (ГЖД).

Поезда задерживаются на перегоне разъезд 310 км - Чаглово (Арзамасское направление) Горьковской железной дороги по техническим причинам. В частности, следуют с задержкой поезда № 309 "Воркута - Адлер", № 63 "Санкт-Петербург - Самара", № 52 "Ижевск - Нижний Новгород", №688 "Арзамас - Нижний Новгород", № 7001 "Нижний Новгород - Казань", № 6704 "Арзамас - Нижний Новгород".

"Время задержки составляет до 3 часов", - говорится в сообщении.

Горьковская железная дорога принимает все необходимые меры для ввода поездов в график.