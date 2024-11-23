В Тульской области 89 бригад привлекли к восстановлению подачи воды и света

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Восстановительные работы продолжаются в Тульской области, где из-за прохождения циклона ряд населенных пунктов остается без электричества и водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства в субботу.

В числе наиболее пострадавших - Заокский, Кимовский, Киреевский, Чернский, Ясногорский районы и город Алексин.

"В круглосуточном режиме последствия непогоды устраняют 89 бригад, в том числе специалисты из других регионов", - говорится в сообщении.

Ведутся обходы, оказывается помощь, включая подвоз воды, отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что из-за штормового ветра без света остаются более 35 тыс. человек.

В настоящее время в Тульской области идёт снег с дождём, с порывами ветра до 11 м/с. Температура повысилась до плюс 6 градусов. В воскресенье ожидается похолодание до минус 2 градусов.