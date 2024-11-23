Поиск

В Тульской области 89 бригад привлекли к восстановлению подачи воды и света

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Восстановительные работы продолжаются в Тульской области, где из-за прохождения циклона ряд населенных пунктов остается без электричества и водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства в субботу.

В числе наиболее пострадавших - Заокский, Кимовский, Киреевский, Чернский, Ясногорский районы и город Алексин.

"В круглосуточном режиме последствия непогоды устраняют 89 бригад, в том числе специалисты из других регионов", - говорится в сообщении.

Ведутся обходы, оказывается помощь, включая подвоз воды, отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что из-за штормового ветра без света остаются более 35 тыс. человек.

В настоящее время в Тульской области идёт снег с дождём, с порывами ветра до 11 м/с. Температура повысилась до плюс 6 градусов. В воскресенье ожидается похолодание до минус 2 градусов.

Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Курскую область вернулись 46 местных жителей, вывезенных ранее на Украину

Арестован обвиняемый в невыплате зарплаты владелец шахты "Инская" в Кузбассе

Пожар в торговом центре в Кемерове

Экс-совладелец кемеровской "Зимней Вишни" вышел на свободу досрочно

Экс-совладелец кемеровской "Зимней Вишни" вышел на свободу досрочно

В РФ введут временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 1 декабря по 31 мая 2025 г.

Что произошло за день: пятница, 22 ноября

Путин поручил наладить серийное производство "Орешника"

Путин поручил наладить серийное производство "Орешника"

Командующий РВСН заявил, что "Орешник" может поражать цели на всей территории Европы

Путин согласился с предложением главкома РВСН принять "Орешник" на вооружение

РФ продолжит испытания "Орешника", в том числе в боевых условиях

Реестр продавцов табачных изделий могут создать в РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });