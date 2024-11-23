Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дорожная авария с участием легковушки и грузовика, в которой три человека погибли и двое пострадали, произошла на федеральной трассе в Калмыкии, сообщает пресс-служба МЧС России.

"На ФАД Р-22 "Каспий" в районе поселка Кегульта легковушка столкнулась с прицепом грузовика. К сожалению, погибли 43-летний водитель, девочка 12 лет и мальчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели деблокировали 7-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Они госпитализированы.