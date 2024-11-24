Поиск

Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-30 будут серийно выпускаться с новыми двигателями с 2025 года, заявил главный конструктор ОКБ Сухого (входит в ОАК) Олег Панков.

"Мы получим увеличенные скороподъемность, радиус разворота и ресурс двигателя. Это существенные моменты. Думаю, в следующем году это пойдет в серию", - сказал он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По его словам, истребители получат новые двигатели, аналогичные тем, что устанавливаются на самолетах Су-35 и Су-57.

Ранее сообщалось об испытаниях самолета Су-30СМ с двигателем АЛ-41Ф-1С (таким же оснащаются серийные истребители Су-35).

По официальной информации, этот двигатель разработан ОКБ имени А. Люльки (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК).

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК). Он предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

Самолеты Су-30СМ серийно поставляют в войска с 2013 года.

Су-30 Су-30СМ ОКБ Сухой Олег Панков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что планы по испытаниям "Орешника" были известны только узкому кругу лиц

Песков назвал обновленную ядерную доктрину РФ сигналом провокаторам в конфликте на Украине

Матвиенко заявила о необходимости Десятилетия семьи

Матвиенко заявила о необходимости Десятилетия семьи
Военная операция на Украине

Две украинские ракеты и 27 дронов сбиты над Курской областью

Что произошло за день: суббота, 23 ноября

Законы о запрете пропаганды "чайлдфри" подписаны президентом РФ

Усыновление российских детей запретили для граждан стран, где возможна смена пола

Путин подписал закон о списании до 10 млн руб. по просроченным кредитам военных

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС

В Курскую область вернулись 46 местных жителей, вывезенных ранее на Украину

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });