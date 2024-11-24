Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-30 будут серийно выпускаться с новыми двигателями с 2025 года, заявил главный конструктор ОКБ Сухого (входит в ОАК) Олег Панков.

"Мы получим увеличенные скороподъемность, радиус разворота и ресурс двигателя. Это существенные моменты. Думаю, в следующем году это пойдет в серию", - сказал он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По его словам, истребители получат новые двигатели, аналогичные тем, что устанавливаются на самолетах Су-35 и Су-57.

Ранее сообщалось об испытаниях самолета Су-30СМ с двигателем АЛ-41Ф-1С (таким же оснащаются серийные истребители Су-35).

По официальной информации, этот двигатель разработан ОКБ имени А. Люльки (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК).