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Прогулочное судно с туристами перевернулось в Баренцевом море

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Маломерное судно с туристами перевернулось в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 27 ноября 2024 года в селе Териберка в акватории Баренцева моря перевернулось прогулочное судно с пассажирами на борту. Все доставлены на берег", - говорится в сообщении.

По данному факту Мурманский следственный отдел СКР на транспорте возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации следователей, туристов подобрал экипаж проходящего мимо судна.

Териберка Баренцево море
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