Метеорологи назвали регионы, где в ближайшие дни будут осадки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Дождь и снег, а также усиление ветра прогнозируются в регионах Дальнего Востока, Северо-Западного федерального округа и на юге России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В связи с прохождением активнейшего циклона выпало очень много осадков в Еврейской автономной области, на юге Хабаровского края, в Приморском крае. В Бурятии сильный снег, выпало до 13 мм снега при месячной норме 8 мм. В Амурской области - до 30 мм снега, в Приморском крае до 66 мм. Очень сложная погода и 27 ноября, и 28 ноября она еще будет", - сказал он.

28 ноября на юге Бурятии ожидается сильный снег, ветер до 20 м/с. На юге Курильской гряды ночью сильный дождь, ветер до 20 м/с. 28 и 29 ноября на северо-западе Якутии ожидаются снег, метель и ветер 22-27 м/с. В Ненецком автономном округе с 28 по 30 ноября прогнозируется ветер до 17-22 м/с, 30 ноября ожидаются снег и метель, на побережье ветер до 23-28 м/с. На севере Хабаровского края 28-30 ноября прогнозируются сильный снег, метель, ветер до 20 м/с, гололедные явления.

29 ноября в центральных районах Сахалина прогнозируется сильный снег, понижение температуры на 7-8 градусов и ветер до 27 градусов м/с. "По-прежнему будет удивлять Бурятия. Там сильный снег будет. Это огромная редкость", - сказал Вильфанд.

По прогнозам, непогода в регионах Дальнего Востока начнет отступать, но с 30 ноября ожидается "заброс холодных воздушных масс" в Приморье и на юг Хабаровского края.

28-30 ноября в Ненецком автономном округе и Мурманской области прогнозируются снег, мокрый снег, дождь и ветер до 22 м/с.

"На юге России очень сложная погода, но она тоже постепенно будет успокаиваться. Еще и в Калмыкии, и в Краснодарском крае сильные осадки из-за дождя и мокрого снега, который будет потом переходить в снег. И гололедно-изморозевые отложения, причем заметные, налипание мокрого снега", - добавил он.

Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также усиление ветра до 30 м/с и метель прогнозируются в Иркутской области.