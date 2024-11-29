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Патрушев заявил, что Запад создает риски для важных морских грузоперевозок

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что политика Запада создает риски для значимых для России морских грузовых перевозок.

"Проводимая Западом политика создаёт для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности", - сказал Патрушев на заседании совета по развитию и обеспечению морской деятельности при Морской коллегии РФ.

"Западные страны последовательно продвигают на глобальный уровень свои разработки в сфере управления Мировым океаном и стремятся формировать для себя позиции международного морского регулятора", - сообщил он.

"В этих условиях необходимо подготовить и обеспечить реализацию собственной позиции и инструментов комплексного управления морской деятельностью, направленных на обеспечение наших национальных интересов", - заявил Патрушев.

Николай Патрушев
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