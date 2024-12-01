Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 1 декабря

Новые протесты в Грузии, рейсы на Кубу и билет в театр по паспорту

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива. Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием.

- Премьер Грузии отметил, что акции в Тбилиси не были мирными. Ираклий Кобахидзе констатировал, что инициаторами насилия были участники протестов. Он также подтвердил, что на акциях были задержаны иностранцы: россияне и подданный Великобритании. Вечером в воскресенье в Тбилиси, Кутаиси, Батуми начались новые манифестации.

- Под контроль российских военных перешли Ильинка и Петровка в ДНР.

- Дмитрий Песков из-за слов Ангелы Меркель о встрече с лабрадором Владимира Путина допустил, что она не была настроена на диалог. Экс-канцлер написала в мемуарах, что считает этот случай попыткой демонстрации силы Путиным.

- В Москве начался эксперимент по продаже билетов в театр и на концерт по паспорту. Удостоверяющий личность документ потребуется предъявить и при входе в учреждение. Нововведения затронут мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года.

- "Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ. Матч в Петербурге закончился со счетом 2:3. "Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, "Краснодар" отстает на один балл и имеет игру в запасе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение во высоковольтной линии

В Тверской области восстановили электроснабжение уже 75 тыс. потребителей

В Тверской области восстановили электроснабжение уже 75 тыс. потребителей
Военная операция на Украине

Потери ВСУ на курском направлении за время боевых действий превысили 37,1 тыс. человек

В пунктах пропуска через госграницу РФ усилены меры безопасности

Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог

Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог
Военная операция на Украине

Под контроль российских военных перешли Ильинка и Петровка в ДНР

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 29 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Ребенок погиб в результате атаки дрона в Брянской области

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });