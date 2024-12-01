Что произошло за день: воскресенье, 1 декабря

Новые протесты в Грузии, рейсы на Кубу и билет в театр по паспорту

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива. Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием.

- Премьер Грузии отметил, что акции в Тбилиси не были мирными. Ираклий Кобахидзе констатировал, что инициаторами насилия были участники протестов. Он также подтвердил, что на акциях были задержаны иностранцы: россияне и подданный Великобритании. Вечером в воскресенье в Тбилиси, Кутаиси, Батуми начались новые манифестации.

- Под контроль российских военных перешли Ильинка и Петровка в ДНР.

- Дмитрий Песков из-за слов Ангелы Меркель о встрече с лабрадором Владимира Путина допустил, что она не была настроена на диалог. Экс-канцлер написала в мемуарах, что считает этот случай попыткой демонстрации силы Путиным.

- В Москве начался эксперимент по продаже билетов в театр и на концерт по паспорту. Удостоверяющий личность документ потребуется предъявить и при входе в учреждение. Нововведения затронут мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года.

- "Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ. Матч в Петербурге закончился со счетом 2:3. "Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, "Краснодар" отстает на один балл и имеет игру в запасе.