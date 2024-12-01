В Москве начался эксперимент по продаже билетов в театр и на концерт по паспорту

Фото: Сергей Киселев/Агентство "Москва"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве стартовал пилотный проект по продаже билетов в учреждения культуры по документам, удостоверяющим личность.

Также билеты на концерт или на спектакль можно будет приобрести с помощью Mos ID - аккаунта на портале mos.ru, соответствующая возможность прорабатывается.

Приобрести билеты по новым правилам можно с 1 декабря на портале mos.ru и официальных сайтах учреждений - участников пилотного проекта.

Удостоверяющий личность документ потребуется предъявить при входе в учреждение. Нововведения затронут мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года. Некоторые билетные операторы уже начали продажу по новым правилам.

Если один покупатель приобретает сразу несколько билетов, например, на семью или компанию, ему необходимо указать документ каждого гостя. Электронный билет будет содержать штрих-код, имя и фамилию посетителя.

В дальнейшем пользователи портала mos.ru смогут подтверждать свою личность, не предъявляя документ при входе на мероприятие. Они смогут приобрести билет с помощью Mos ID - аккаунта на портале mos.ru. Данные документа при оформлении покупки заполнятся из личного кабинета автоматически, если уровень учетной записи повышен до стандартной или полной. В дальнейшем QR-коды билетов начнут отображаться в городских мобильных приложениях "Моя Москва" и "Мой id". Если предъявить контролеру QR-код из приложения, показывать дополнительно документ не потребуется.

До 15 марта 2025 года можно посещать культурные мероприятия в учреждениях - участниках пилотного проекта по старым правилам. В случае, если на событие после 15 марта билет уже приобретен без ввода дополнительных данных, зрителю не придется предъявлять документ на входе в учреждение.